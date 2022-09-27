Мазер Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазер Иван Иванович

Мазер Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазер Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, кол. Вольская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.