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Дергунов Сем. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дергунов Сем. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Караул. в. и д.

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