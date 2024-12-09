Компанец Мир. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомпанец Мир. Гавр.

Компанец Мир. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Компанец Мир. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, г. Нежин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.