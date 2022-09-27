Гришин Фед. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришин Фед. Иванович

Гришин Фед. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гришин Фед. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Сайман. в. с. Кочкарли

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.