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Забелин Никл. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Забелин Никл. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Камен. в. с. Дичня

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