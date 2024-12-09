Герасимов Владим. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Владим. Фед.

Герасимов Владим. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герасимов Владим. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Казин. в. д. Времяжка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.