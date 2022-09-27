Самогран Конст. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамогран Конст. Дан.

Самогран Конст. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самогран Конст. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Плисец. в. д. М.-Загровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.