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Улизко Кир. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Улизко Кир. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Речан. в. д. Саевщина

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