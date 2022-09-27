Гарбулинский Иван Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбулинский Иван Моис.

Гарбулинский Иван Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гарбулинский Иван Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Вознесен. в. с. Натиголовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.