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Пантелеев Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пантелеев Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Майдан. в. с. Боковое

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