Максимовский Игн. Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимовский Игн. Александрович

Максимовский Игн. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максимовский Игн. Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Мрамор. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.