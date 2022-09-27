Приходько Пант. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходько Пант. Гавр.

Приходько Пант. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Приходько Пант. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Привалян. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.