Соловьев Фед. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Фед. Афан.

Соловьев Фед. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Фед. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд, Козлов. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.