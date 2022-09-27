Крупка Григ. Никл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупка Григ. Никл.

Крупка Григ. Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крупка Григ. Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Зорьков. в. х. Кобыченкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.