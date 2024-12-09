Чебан Феод. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебан Феод. Никит.

Чебан Феод. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чебан Феод. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Врадиев. в. с. Сырово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.