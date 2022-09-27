Терешков Ермол. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерешков Ермол. Герас.

Терешков Ермол. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терешков Ермол. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Смоленский уезд, Кочин. в. с. Кущено

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.