Сараев Тих. Иванович. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Тих. Иванович.

Сараев Тих. Иванович.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сараев Тих. Иванович.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Новоспасск. в. д. Мордовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.