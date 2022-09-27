Кокорев Филип. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорев Филип. Афан.

Кокорев Филип. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кокорев Филип. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Кирилов. в. д. Козлова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.