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Фоменко Вас. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фоменко Вас. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Днепровская в. с. Казачий лагерь

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