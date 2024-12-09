Середа Никл. Тар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСереда Никл. Тар.

Середа Никл. Тар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Середа Никл. Тар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Градиж. в. д. Анновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.