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Макаров Иван Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаров Иван Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Никул. в. с. Попики

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