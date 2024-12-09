Лукаш Сем. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукаш Сем. Вас.

Лукаш Сем. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукаш Сем. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сарск. в. с. Сарынч.-Долина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.