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Попов Дм. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Дм. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Граф. в. с. Киселевка

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