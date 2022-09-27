Долгов Кондр. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Кондр. Иванович

Долгов Кондр. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долгов Кондр. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Кавказский отдел, ст. Ново-Донецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.