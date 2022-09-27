Виниченко Григ. Сав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиниченко Григ. Сав.

Виниченко Григ. Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виниченко Григ. Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Опошан. в. х. Зайцева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.