Давлибоев Мирдоз. Исмаг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлибоев Мирдоз. Исмаг.

Давлибоев Мирдоз. Исмаг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Давлибоев Мирдоз. Исмаг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Шукад. в. д. Токаева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.