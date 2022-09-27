Иванов Герас. Пант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Герас. Пант.

Иванов Герас. Пант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Герас. Пант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Груш. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.