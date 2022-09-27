Нишев Григ. Кон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНишев Григ. Кон.

Нишев Григ. Кон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нишев Григ. Кон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Карайсалт. в. с. Бакалея

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.