Ивахненко Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвахненко Аким Иванович

Ивахненко Аким Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивахненко Аким Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Вельб. в. м. Будище

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.