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Алексеев Иван Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алексеев Иван Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Островский уезд, Жеребцов. в. д. Рецкая

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