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Московский Алексей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Московский Алексей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Юрьев. в. д. Коберчева

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