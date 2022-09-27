Дубецкий Конон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубецкий Конон Иванович

Дубецкий Конон Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дубецкий Конон Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Гладов. в. с. Марьяновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.