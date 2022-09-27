Колесник Терен. Онис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Терен. Онис.

Колесник Терен. Онис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесник Терен. Онис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Косов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.