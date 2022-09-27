Москаленко Алексей Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскаленко Алексей Никитьевич

Москаленко Алексей Никитьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москаленко Алексей Никитьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, г. Херсон

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.