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Крупина Яков Онисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крупина Яков Онисимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Атюшская волость и село

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