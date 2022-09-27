Солонец Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолонец Павел Григорьевич

Солонец Павел Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солонец Павел Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Кишкаров. Волость, деревня Дудчиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.