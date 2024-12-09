Бельман Зельман Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельман Зельман Янович

Бельман Зельман Янович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бельман Зельман Янович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Лубецкая волость, село Радули

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.