Москошенко Трофим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскошенко Трофим Антонович

Москошенко Трофим Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москошенко Трофим Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Песчанобродская волость и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.