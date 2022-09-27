Виненко Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиненко Василий Тимофеевич

Виненко Василий Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виненко Василий Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ровенская волость и местечко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.