Симонов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Михаил Петрович

Симонов Михаил Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симонов Михаил Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Малашев. Волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.