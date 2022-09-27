Войцехович Венедикт Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойцехович Венедикт Алексеевич

Войцехович Венедикт Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Войцехович Венедикт Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, г. Кролевец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.