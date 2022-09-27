Локачук Феод. Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокачук Феод. Егорович

Локачук Феод. Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Локачук Феод. Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Радюж. Волость, село Кривого-Озера

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.