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Зазимко Дмитрий Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зазимко Дмитрий Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Бобровицкая волость и местечко

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