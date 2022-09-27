Цыркин Гирша Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыркин Гирша Иосифович

Цыркин Гирша Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цыркин Гирша Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Щимел. Волость, станица Сновск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.