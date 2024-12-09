Примак Пантелей Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПримак Пантелей Никонорович

Примак Пантелей Никонорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Примак Пантелей Никонорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Кролевецкая волость, село Добротова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.