Панченко Алексей Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Алексей Пантелеевич

Панченко Алексей Пантелеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панченко Алексей Пантелеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Бобров. Волость, село Браницы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.