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Шевченко Проф. Самуиллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевченко Проф. Самуиллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Кромян. Волость

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