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Круковский Захар Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Круковский Захар Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Мутин. Волость, село Божок

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