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Котов Николай Емльянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котов Николай Емльянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Батурин. Волость, село Матиевки

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