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Гайдук Павел Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайдук Павел Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Крейск. Волость, село Рождественскаго

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